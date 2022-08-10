اللجنة التنظيمية لـ"دعم الشرعية" تدعو لتظاهرات قرب الخضراء

دعت اللجنة التنظيمية لـ"دعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة"، الأربعاء، الى تظاهرات على أسوار المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقالت اللجنة في بيان، إنه "إيمانا منا بضرورة الوقوف مع الخطوات القانونية والدستورية للدفاع عن مؤسسات الدولة القضائية والتشريعية، ومن أجل الإسراع بتشكيل حكومة خدمة وطنية كاملة الصلاحيات تعمل على مواجهة الأزمات والتحديات، وخصوصا أزمة الكهرباء والماء والغلاء المعيشي التي أثقلت كاهل المواطن، ومن أجل الحفاظ على المكتسبات الوطنية التي تضمن حياة العراقيين وأمنهم وتمنع كل أشكال الفوضى ومحاولات الإخلال بالسلم الاهلي".

وأضافت "نوجه الدعوة الى أبناء شعبنا العراقي للمشاركة الفاعلة في تظاهرات (الشعب يحمي الدولة) والتي ستكون على أسوار الخضراء"، مشددة " مع التأكيد على منع أي تجاوز للمظاهر الحضارية التي شهدتها جميع تظاهراتنا، والإلتزام العالي بالتعليمات الصادرة من اللجنة المنظمة والتي يقف في مقدمتها التعاون التام مع القوات الأمنية المكلفة بحماية التظاهرات".

ولم يحدد بيان اللجنة وقت التظاهرات، لكن مصدر مطلع أفاد بأن وقت التظاهرات سيكون عصر يوم الجمعة المقبل.





