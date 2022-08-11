صالح يستقبل اللامي ويؤكد ضرورة توفير بيئة آمنة للعمل الإعلامي

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الأخير أكد ضرورة تعزيز الإعلام المهني والحر باعتباره عاملاً أساسياً في تعزيز مسار الديمقراطية في البلاد، وأهمية توفير بيئة آمنة ومستقرة للعمل الصحافي والإعلامي تحمي الصحفيين وتدعم مهامهم في إطلاع الرأي العام بالمعلومات الدقيقة وتعزز دورهم المهم في تقويم عمل مؤسسات الدولة".من جانبه، قدم نقيب الصحفيين مؤيد اللامي وفق البيان، "شرحاً عن عمل النقابة وجهودها في تطوير العمل الإعلامي إلى بعض المسائل التي تواجه العمل الإعلامي، وخطط النقابة للفترة المقبلة لتطوير واقع الصحفيين العراقيين".