الحكومة: العمل بلا موازنة تحدٍ كبير

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "ترأس اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السابعة والعشرين ل‍مجلس الوزراء، وجرى فيها بحث مجمل الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة عدد من القضايا والملفات الوزارية وإصدار التوصيات والقرارات بشأنها".وأكد ان " العمل بلا موازنة تحدٍ كبير"، مشيرا الى ان "البلاد تحتاج إلى حكمة وتضحية".واضاف ان "مجلس الوزراء قرر الاستمرار باتفاق بيع مادة زيت الوقود للجانب اللبناني".واشار البيان الى ان "مجلس الوزراء يوافق على فتح سفارة للعراق في دبلن".واوضح ان "الكاظمي وجه الوزراء بالتواجد ميدانياً في البصرة بدءاً من الأسبوع المقبل".واعلن اعن "افتتاح مشروع معالجة ملوحة نهر الفرات في محافظات الفرات الأوسط".