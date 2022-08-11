لجنة الإطار التنسيقي تقرر اقامة التظاهرات الجماهيرية في محافظتين

وقالت اللجنة في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "إستجابة لرغبة الجماهير العراقية ومطالباتها بالمشاركة في تظاهرات دعم القانون والحفاظ على مؤسسات الدولة والتي تردنا من مختلف أنحاء عراقنا الكبير، فقدد تقرر إقامة التظاهرات الجماهيرية لأبناء الجنوب العراقي في محافظة البصرة الفيحاء، وإقامة تظاهرات مماثلة لأبناء محافظة نينوى الحبيبة في شمالنا العزيز".وأضافت، أن "التظاهرات تكون في الساعة الخامسة من عصر الجمعة 12 آب 2022 وهو ذات الموعد الخاص بالتظاهرات على أسوار الخضراء / من جهة الجسر المعلق في العاصمة بغداد".وتابعت: "ونهيب بالأحرار من أبناء شعبنا الصابر المجاهد أن يكون لهم الصوت الأعلى والحضور الأكبر في هذه الوقفة الوطنية المشرفة، وأن يحافظوا على السمة الحضارية التي امتازوا بها من خلال رفع الإعلام العراقية والتعاون مع أخوتنا في القوات الأمنية والحرص على المطالبات الحقيقية الواعية لحاجات المواطن والتي تكفل العيش الكريم وتدافع عن هيبة الدولة التي بذل العراقيون من أجل أمنها وسيادتها أطهر الدماء وأعز الشهداء".