حزب الدعوة يوجه اتهاماً للحلبوسي ويحدد سبيلاً للخلاص من الأزمة

وذكر الاسدي لبرنامج علناً الذي تبثه قناة السومرية الفضائية كل خميس، أن "هذه الأزمة كانت ستحل بشكل بسيط لو أن الأطراف السياسية غيرت رئيس مجلس النواب الحالي".وأضاف، "هذه الأزمة مبنية على مجموعة معطيات وإغراءات سياسية"، لافتاً إلى أن "الحلبوسي شكل حلقة اضافية في التخندق الطائفي وخلق فجوة في مفردات العملية السياسية من اجل تمرير نفسه لرئاسة مجلس النواب".وبين الاسدي، أن "اقالة الحلبوسي واستبداله ستكون فرصة كبيرة للحل القادم".