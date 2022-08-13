السامرائي والعامري يبحثان الأوضاع السياسية وسبل الحل

بحث رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري الأوضاع السياسية الراهنة وسبل الحل.

وقال مكتب السامرائي في بيان، إن "مثنى عبد الصمد السامرائي رئيس تحالف العزم بحث مع هادي العامري رئيس تحالف الفتح، التطورات الاخيرة للمشهد السياسي وبحضور نواب وقيادت العزم".

وحذر السامرائي خلال اللقاء من "اغلاق باب الحوار والتفاهم"، مؤكداً أن "المخرج من الأزمة الحالية يكمن في جلوس الاطراف السياسية كافة الى طاولة الحوار وفتح قنوات التفاهم من اجل حسم الخلافات والوصول الى بر الامان ضمن اطار الدستور والاستحقاقات الانتخابية".