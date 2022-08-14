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وزير الصدر يردّ على وصف احتجاجات الخضراء بـ"فرض الإرادات"

سياسة

2022-08-14 | 04:08
Alsumaria Tv
وزير الصدر يردّ على وصف احتجاجات الخضراء بـ"فرض الإرادات"
6,834 مشاهدة

رد صالح محمد العراقي المعروف بوزير الصدر، اليوم الأحد، على وصف احتجاجات الخضراء بـ"فرض الإرادات"، فيما استذكر "بعض الحوادث"

وقال العراقي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "بعض ساسة الإطار ينعتون الإحتجاجات السلمية الإصلاحية الحالية، بـ : (فرض الإرادات)
تعالوا معي لنراجع بعض الحوادث لنقف على حقيقة من هو الذي يفرض إرادته على الآخرين :

أولاً : مَنْ القائل: بعد ما ننطيها !؟

ثانياً : لنتذكر إعتصامهم أمام بوابات الخضراء بعد إعلان نتائج الإنتخابات التي كانت قوى الإطار الخاسر الأكبر فيها.

ثالثاً : أليس (الثلث المعطل) أو ما أسموه بالضامن هو فرض إرادات!؟

رابعاً : بعد إعلان (تحالف إنقاذ وطن) توالت الصـ*ـواريخ على أربيل والأنبار العزيزتين أم نسيتم؟!

خامساً : من المحال أنّكم قد نسيتم ((التسريبات)) التي كان جوهرها الحقيقي (فرض الإرادات) بالقوة والتهـ*ـديد .

سادساً : حــ*ـرق المستشفيات ومحطات الكهرباء وصناديق الإقتراع لا ينبغي الإغفال عنه.

سابعاً : وهو جواب نقضي: الإنسحاب من الإنتخابات وسحب ٧٣ نائباً وما لا يقل عن عشر مبادرات لحلحلة ما أسميتموه (بالإنسداد السياسي) من المؤكد أنه لا يمتّ الى فرض الإرادات بصلة .

وتابع وزير الصدر قائلا: "فلا أظنكم (صادقون) ولا تريدون (دولة القانون) ولا تريدون التعامل ب (بحكمة) وما زلتم تهتفون بالتبـ*ـعية و (كلا كلا يا عراق)".

وأردف، "ولا أظنكم قاعدة (عريضة) ولا تيار (واسع) بل أنتم تخوضون مع شعبكم (صراع الوجود) وهيهات أن يستمر فسـ*ـادكم.
والله ناصر المستضعفين".
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