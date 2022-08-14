مطالبا باحترم القضاء.. العزم: حل البرلمان ينبغي ان يكون وفق الاطر الدستورية والقانونية

السومرية نيوز – بغداد

قال تحالف العزم، اليوم الاحد، ان حل البرلمان والدعوة الى اجراء انتخابات مبكرة ينبغي ان تكون وفق الاطر الدستورية والقانونية، فيما أكد ضرورة احترام قرارات مجلس القضاء الاعلى.



وقال العزم في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "في الوقت الذي يمر به البلد بظروف صعبة وحساسة ومفصلية يقف تحالف العزم أمام مسؤولياته الوطنية بوضوح وشجاعة لتحديد المسار السياسي في المرحلة المقبلة ويؤكد على ضرورة العمل المشترك لحوار وطني شامل بين الاطراف ذات الصلة ويتعهد بدعم كل الخطوات التي من شأنها أنهاء الازمة وحالة الانسداد الراهنة". واضاف البيان، ان "خطوات حل البرلمان والدعوة الى اجراء انتخابات مبكرة ينبغي ان تكون وفق الاطر الدستورية والقانونية والاتفاقات السياسية بين جميع الاطراف دون تهميش طرف واتخاذ القرارات بشكل منفرد".

