الكشف عن فحوى لقاء بارزاني والعامري في كردستان

وقال مكتب بارزاني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير استقبل العامري؛ "لبحث آخر تطورات الوضع في العراق والعلاقات بين الإقليم وبغداد".وأشار رئيس تحالف الفتح، وفق البيان، إلى أن "لإقليم كردستان وقيادته دوراً فاعلاً في المعادلات السياسية العراقية، وهو ما يحتم على جميع الأطراف والمكونات العراقية الإرتكان إلى الحوار، إلى جانب تعزيز جهودها من أجل إنقاذ العراق من الوضع الخطير الذي يشهده".من جانبه، أعرب بارزاني، عن "دعمه لجميع أشكال المفاوضات والمحادثات القائمة على مبدأ قبول الآخر وتعزيز الثقة بين جميع مكونات العراق، لافتاً إلى أن المكونات العراقية ترتبط بمصالح مشتركة ويمكن أن تكون أساساً للتقارب وحل المشاكل".وشدد بارزاني، على أن "تنفيذ الدستور يصب في مصلحة جميع المكونات، ويضع العراق على مسار التقدم والرخاء والازدهار".