بعد حادثة "ابي سيفين".. صالح يبرق للسيسي

وقال صالح في برقيته، التي أطلعت عليها السومرية نيوز، "بحزنٍ وألمٍ بالغين وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدرهِ، تابعنا الحادث الأليم، الحريق في كنيسة أبى سيفين والذي أسفر عن وفيات وإصابات من المدنيين".وتابع، "بهذه المناسبة الأليمة أتقدمُ باسم الشعب العراقي وباسمي شخصياً، بأحر التعازي وأصدق المواساة راجياً المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمنّ على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل ويُلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء، وأن يحفظكم والشعب المصري من كل سوء ومكروه، ويديم عليكم نعمة الصحة والعافية".