الديمقراطي الكردستاني: يكشف عن طريقين لحل الازمة

وقال المياحي في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، ان "المبادرة التي طرحت من قبل رئيس تحالف الفتح هادي العامري ايجابية وتسعى لحل الازمة بين الاطراف السياسية لان الازمة وصلت مرحلة خطيرة ونحذر من صراع دموي بين ابناء البلد".واضاف: "هناك تدخل من قبل العقلاء وهناك مبادرة العامري التي نسميها المبادرة العامرية والذي يمتلك علاقات طيبة مع الكرد والصدر والحلبوسي والذي وصفه بالصادق والمبادرة سر بين الاطراف التي اجتمعت".واشار المياحي الى ان هناك "طريقين لحل الازمة الحالية هما اما طريق بقاء التظاهرات والضغط باتجاه الذهاب الى انتخابات مبكرة او من خلال التفاوض على عقد جلسة لمجلس النواب لتحديد اليات حل الازمة".واوضح ان "هناك جلسة لمجلس النواب ستعقد خارج المنطقة الخضراء خلال نهاية هذا الاسبوع او الاسبوع القادم"، مبينا ان "السبب الرئيسي لهذه الجلسة هو لتجنب الصدام بين الشيعة ولتحديد اما ان تبقى حكومة الكاظمي وتشرف على انتخابات مبكرة او اختيار حكومة اخرى مؤقتة تشرف على اجراء انتخابات مبكرة جديدة ولبحث حل الازمة".