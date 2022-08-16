برلمانية تطالب بوقف تعاقد سلطة الطيران مع شركة "متعاملة مع إسرائيل"

وذكرت نصيف في وثائق وردت للسومرية نيوز، أن "سلطة الطيران المدني والمتمثلة بمديرها العام نائل سعد عبد الهادي تنوي التعاقد مع هذه الشركة، ويمارس الضغط على مدير القسم القانوني ومدير قسم العقود بسبب رفضهم التعاقد مع هذه الشركة لكونها غير مستوفية لشروط المناقصة الخاصة بموضوع الحماية الامنية في مطار بغداد الدولي، حيث لم تقدم الاعمال المماثلة لها في المطارات الدولية مدعمة بشهادات صادرة عن تلك المطارات ومصدقة من السفارات العراقية".وبحسب الوثائق أدناه، فأن "هذه الشركة تأسست في عام 2014 ما يعني انها ليس لديها خبرة في هذا المجال ومديرها التنفيذي يدعى (حفيظ اوكي) من اصل افغاني وحاصل على اللجوء في كندا، اضافة الى ذلك فأن هذه الشركة لديها تعامل مع اسرائيل عبر شركة بركات".وبينت نصيف، أن "المدير العام لسلطة الطيران المدني قام بالضغط من اجل اجبار مدير القسم القانوني ومدير قسم العقود من اجل تمريرالتعاقد مع هذه الشركة رغم المخالفات وبمعاونة مدير مكتبه".وطالبت النائب نصيف "بفتح تحقيق بشأن الموضوع مع كل من ورد اسمه في الموضوع ويسعى لتسليم أمن مطار بغداد الى هكذا شركات غير رصينة".