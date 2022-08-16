الانسداد السياسي على طاولة العامري وبلاسخارت في بغداد

السومرية نيوز – بغداد

بحث زعيم تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الثلاثاء، مع مبعوثة الامم المتحدة جينين بلاسخارت، ابرز مستجدات الوضع السياسي في العاصمة بغداد.



وقال المكتب الاعلامي لرئيس تحالف الفتح في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "العامري استقبل في مكتبه بالعاصمة بغداد اليوم الثلاثاء مبعوثة الامم المتحدة جينين بلاسخارت".

واضاف البيان، ان "الجانبان بحثا ابرز مستجدات الوضع السياسي وسبل معالجة الازمة الراهنة واستمرار دعم الجهود الوطنية المبذولة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء لمعالجة الانسداد السياسي القائم منذ عدة شهور".