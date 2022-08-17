طالباني يصل بغداد لحضور اجتماع "الحوار الوطني"

وقال القيادي في الاتحاد احمد الهركي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، وصل الى العاصمة بغداد لحضور اجتماع الاحزاب السياسية الذي دعا اليه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي".واضاف أن "طالباني سيشارك في الاجتماع الذي دعا اليه الكاظمي لمعالجة الانسداد السياسي".وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد دعا، أمس الثلاثاء، القوى السياسية إلى اجتماع في قصر الحكومة اليوم "للبدء في حوار وطني جاد"، كما ورد في بيان صدر عنه بعد ساعات من إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن تأجيل تظاهرة حاشدة دعا إليها.