خشان يصوب نحو حكومة الكاظمي: الاسوأ منذ الملك نبونيدس

وذكر خشان في تغريدة تابعته السومرية نيوز، أن"حكومة الكاظمي هي الأسوأ والاكثر فسادا في تاريخ العراق، منذ حكومة الملك نبونيدس، ووزراؤها بين فاسد وغير مؤثر، لا يعترض الا بعد أن يرحل".واضاف، أن "وزير النفط في مقدمة الصنف الأول، ولذا كان، بالنسبة الى رئيس هذه الحكومة، الاجدر والأكثر كفاءة لتولي منصب وزير المالية إضافة لوزارة النفط وشركة النفط العراقية!".وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد وافق، في وقت سابق، على استقالة وزير المالية علي عبد الامير علاوي، وتعيين وزير النفط احسان عبد الجبار بديلا عنه بالوكالة.