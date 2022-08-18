عمار الحكيم في السعودية (صور)

السومرية نيوز - بغداد

أعلنت وسائل إعلام سعودية، اليوم الخميس، عن وصول رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم إلى المملكة السعودية.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن "نائب وزير الخارجية وليد بن عبد الكريم الخريجي، استقبل زعيم تيار الحكمة عمار بن عبد العزيز الحكيم، في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة".

واضافت الوكالة انه "حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبد العزيز الشمري، ومدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة مازن الحملي، وسفير جمهورية العراق لدى المملكة عبد الستار هادي الجنابي".