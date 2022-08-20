الخارجية تستقدم سفير العراق لدى الأردن

استقدمت وزارة الخارجية، اليوم السبت، السفير العراقي لدى الأردن حيدر العذاري، إلى بغداد.



وقالت الخارجية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "استقدمت سفير جمهوريّة العراق في المملكة الأردنيّة الهاشميّة حيدر العذاري إلى بغداد".



وفي وقت سابق من اليوم، أشارت الخارجية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إلى أنها "نُتابعُ بإهتمام ما تمَّ تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي، من صورٍ تعنى بسفير جُمهُوريَّة العراق في المملكةِ الأردنيّة الهاشميّة، كما تلفت الوزارة عناية وسائل الإعلام والرأي العام إلى أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن وبأسرع وقت، وبما يعزِّز قيم الدبلوماسيّة العراقيّة".