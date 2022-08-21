تيار سياسي يؤكد المضي بعقد جلسة للبرلمان خلال أيام

أكد عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة فهد الجبوري، الأحد، المضي بعقد جلسة للبرلمان خلال الأيام المقبلة، فيما كشف عن قيام مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني بمقابلة شخصيات بشأن الكابينة الوزارية.



وقال الجبوري خلال حديثه لبرنامج "عشرين" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "هادي العامري محل ثقة وتقدير من قبل الإطار"، مشيراً الى أن "السيد الصدر مطالبه واضحة ومطالب التيار الصدري واضحة".

وأضاف "نحترم هذه الآراء لكن الإطار رد لا يبادر بل البرلمان"، مشدداً بالقول "لا بد من قادة الإطار الإسراع من تشكيل الحكومة".

ولفت الجبوري الى أن "موضوع عقد الجلسة ماضين به خلال الأيام المقبلة"، كاشفاً أن "محمد شياع السوداني يقابل شخصيات بشأن الكابينة الوزارية والإطار التنسيقي رشح السوداني ولا رجعة عن الترشيح".