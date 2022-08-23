القضاء يصدر مذكرة قبض ومنع سفر بحق غايب العميري

وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "محكمة تحقيق الكرخ أصدرت مذكرة قبض بحق المدعو غايب العميري عن جريمة التحريض على قتل القضاة وتمنع سفره وتطلب من الاجهزة الامنية سرعة تنفيذه".وفي وقت سابق، أصدر مجلس القضاء الأعلى، مذكرة قبض بحق القيادي في التيار الصدري صباح الساعدي.وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "محكمة تحقيق الكرخ أصدرت مذكرة قبض بحق المدعو صباح الساعدي عن جريمة تهديد القضاء".الى ذلك، "أصدرت محكمة تحقيق الكرخ مذكرة قبض بحق المدعو محمد الساعدي عن جريمة تهديد القضاء".وكان مجلس القضاء الأعلى قد قرر، تعليق أعماله والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية احتجاجاً على التظاهرات.وأعلن مجلس القضاء الأعلى، ايضا عن المباشرة بإجراءات جمع الأدلة عن تهديد المحكمة الاتحادية.وقال المجلس في بيان إن "محكمة تحقيق الكرخ الأولى باشرت بإجراءات جمع الأدلة عن جريمة تهديد المحكمة الاتحادية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الفاعلين".