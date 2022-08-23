المجلس الاعلى: لا يمكن السماح بتعطيل القضاء

وقال الناطق باسم المجلس في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، إن "حماية النظام الديمقراطي الدستوري ضمانة لعدم عودة الديكتاتورية، وآمان من الفوضى، وهذا يستجوب الضرب بيد القانون على كل من يهدد السلم الاهلي ويهدم بناء الدولة وشرعيتها".وأضاف، انه "ندعم التظاهر السلمي ونقف مع اصلاح النظام، كما ندين ونستنكر تعطيل المؤسسات الدستورية وضرب مصالح الشعب العراقي".وتابع: "لايمكن السماح بتعطيل القضاء العراقي، كما لا نصبر اكثر على تعطيل مجلس النواب".