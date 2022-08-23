حزب الدعوة: الاعتداء على المؤسسسات القضائية خرق للدستور ـ عاجل

وذكر الحزب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الدستور العراقي كفل للمواطنين حق التظاهر السلمي للتعبير عن الرأي وتحقيق مطالبه المشروعة، مع الحرص على حماية المؤسسات القضائية واستمرارها في أداء مهامها كافة باستقلالية تامة".أضاف، أن "المؤسسات القضائية تتمتع بالاستقلالية، وينبغي ان تبقى بمنأى عن الخلافات السياسية، وضرورة عدم الزج بها في تلك الخلافات".وبين ان "الاعتداء عليها هو خرق صارخ للدستور والقوانين النافدة".ودعا حزب الدعوة الحكومة الى "تحمل مسؤولياتها في حمايتها وحفظ هيبتها وسمعة الدولة العراقية".