صالح يدعو لتجاوز المعوقات التي تواجه المسيحيين في البلاد

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل ، اليوم الثلاثاء في قصر السلام ببغداد، غبطة البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو وعدداً من أساقفة الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم".وهنأ صالح "الكاردينال لويس ساكو بانعقاد المؤتمر السنوي للكنيسة الكلدانية، وجلسات السينودس الكلداني"، متمنياً لهم "التوفيق في عملهم"، مشيداً بـ"توصيات المؤتمر الحريصة على الوطن ودعم التعايش السلمي".وأضاف صالح أن "مسيحيي العراق مكوّن أصيل، وقفوا إلى جنب إخوانهم من كل الطوائف لمواجهة التحديات"، مشيراً إلى أن "هناك بعض المسائل والمعوقات التي تواجههم في البلد ويجب تجاوزها وعدم التهاون معها، وأن التجاوزات التي تطالهم مدانة ومرفوضة من قبل كل العراقيين".وأكّد "ضرورة ضمان مُشاركة حقيقية للمسيحيين في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية بدون تمييز، وضرورة ترسيخ مبدأ المواطنة والعدالة وتكافؤ الفرص، ليُسهِمَ المسيحيون وباقي المكونات في رسم حاضر البلد ومستقبله".من جانبه، عبّر ساكو عن "شكره وتقديره لرئيس الجمهورية، لمتابعته ودعمه المتواصل للمسيحيين في البلاد، ومساهمته في حلّ العديد من المسائل والعراقيل التي واجهتهم، ودوره في إرساء التعايش المجتمعي بين جميع مكونات الشعب".