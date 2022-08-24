المالية النيابية تقرر إستئناف عملها وتناقش تأمين الرواتب

عقدت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، اجتماعاً بحضور أعضاء اللجنة، وقررت إستئناف عملها الرقابي وناقشت تأمين رواتب الموظفين لعام ٢٠٢٣.

وقالت اللجنة في بيان، "إجتمعت اللجنة المالية النيابية هذا اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٨/٢٤ في مكتب أحد أعضائها وبحضور أعضاء اللجنة بنصاب متحقق وبرئاسة كبير السن النائب محاسن حمدون وتم مناقشة العديد من القضايا المطروحة على جدول الأعمال".

وأضاف البيان أن اللجنة ناقشت "إستئناف عمل اللجنة المالية النيابية في اداء واجباتها الرقابية بموجب قانون مجلس النواب العراقي رقم ١٣ لسنة ٢٠١٨ لكون المجلس معلق الجلسات وليس معطل الأداء والواجبات".

ولفت البيان أنه "تم متابعة جميع الوزارات والمحافظات التي تم تخصيص مبالغ مالية لها في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية ومراقبة تنفيذ ذلك وآلية العمل بتطبيق تعليمات وزارة المالية بما يخص هذا القانون، ومتابعة دور وزارة المالية في إعداد الموازنة الاتحادية القادمة وتأمين رواتب الموظفين لعام ٢٠٢٣".

وأكدت المالية النيابية "حرصها على ضرورة إيكال مهام الوزارات الشاغرة وخاصة (وزارة المالية) التي أستقال وزيرها مؤخرا الى أصحاب الخبرة والاختصاص وبما لا يتعارض مع آلية تطبيق أبواب الصرف والإنفاق المالي للوزارات".