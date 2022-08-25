اجتماع نيابي لمتابعة ملف إعادة المفسوخة عقودهم - عاجل

وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "لجنة الامن والدفاع، عقدت اجتماعاً تداوليا برئاسة النائب خالد العبيدي وبحضور عدد اعضاء اللجنة لمناقشة ملف المفسوخة عقودهم".واوضحت، ان "اللجنة، بحثت خلال الاجتماع زيارة اللجنة الفرعية المشكلة لمتابعة ملف المفسوخة عقودهم للجهات ذات العلاقة ومعرفة المعايير المستخدمة في ارجاعهم"، مؤكدة على "عزمها لزيارة الجهات المعنية المتبقية لمتابعة الملف".على صعيد متصل، تدارست اللجنة، "التداعيات الأمنية الأخيرة وإجراءات الجهات الأمنية المعنية في حماية المؤسسات الحكومية والمتظاهرين"، مشيرة الى "أهمية أن تتحمل الأجهزة الأمنية مسؤوليتها في حماية الممتلكات العامة والمواطنين وخاصة المتظاهرين السلمين ومحاسبة المندسين وكل من تسول له نفسه الاعتداء على ممتلكات الدولة وترويع المواطنين".