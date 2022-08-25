العراق وتركيا يبحثان تطورات الاحداث في المنطقة

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " مستشار الأمن القومي استقبل بمكتبه السفير التركي في بغداد، وفي بداية اللقاء، قدم السفير التركي التعازي للشعب العراقي عموما ولذوي ضحايا حادث القطارة في كربلاء المقدسة على وجه الخصوص، كما جرى بحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، فضلا عن بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".وأشار الأعرجي، إلى أن "العراق وتركيا بلدان مهمان في المنطقة"، مشددا على "أهمية أن يبحث البلدان ملفات الأمن والاقتصاد والمياه وضبط الحدود"، لافتا إلى أن "هذه الملفات مهمة وأساسية للبلدين"، مؤكدا على "ضرورة الاحترام المتبادل لسيادة البلدين الجارين"، مبينا أن "العراق يرفض وجود حزب العمال الكردستاني على أراضيه ويعده جماعات إرهابية، وبنفس الوقت يرفض الاعتداءات على أراضيه ".من جانبه أعرب السفير التركي عن "تطلع بلاده للتعاون مع العراق وتعزيز العلاقات الثنائية، لاسيما في مجال الاستثمار"، مجددا التأكيد على "عدم تدخل تركيا بالشأن السياسي العراقي".