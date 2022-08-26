خطيب الجمعة يجدد التأكيد: إزاحة الفاسدين ولا حوار مع الأحزاب

وذكر الموسوي خلال خطبة اليوم من أمام مجلس النواب وتابعتها السومرية نيوز، أن "مطالب ثورة عاشوراء حقة ومشروعة ضد الفساد والتبعية"، مؤكدا ان "ثورة الاصلاح لن تقبل باي حوار مع فسطاط الفساد".وأضاف، أن "عامل الخوف يدفع البعض الى عدم المطالبة بالحقوق المشروعة"، مبينا أن "الفساد وصل إلى حد لا يطاق ولا يحتمل".وتابع الموسوي، "الحكم بيدكم والقانون تحت سلطتكم والدستور تحت انظاركم"، مضيفا، "ثورة عاشوراء أحييت قدرة الجماهير بالوقوف ضد الفساد ولابد أن تنتصر".