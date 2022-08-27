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"أهم من حل البرلمان والانتخابات المبكرة".. الصدر يطرح مبادرة جديدة

سياسة

2022-08-27 | 08:50
Alsumaria Tv
"أهم من حل البرلمان والانتخابات المبكرة".. الصدر يطرح مبادرة جديدة
21,575 مشاهدة

قدم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم السبت، مبادرة وصفها بـ"الأهم من حل البرلمان وإجراء الانتخابات المبكرة".

ونقل "صالح محمد العراقي" في بيان ورد لـ السومرية نيوز، عن الصدر قوله: "إن هناك ما هو أهم من حلّ البرلمان وإجراء إنتخابات مبكرة. والأهم هو: عدم اشتراك جميع الأحزاب والشخصيات التي اشتركت بالعملية السياسية منذ الاحتلال الأمريكي عام ٢٠٠٣ والى يومنا هذا، بكل تفاصيلها قيادات ووزراء وموظفين ودرجات خاصة تابعة للأحزاب، بل مطلقاً، بما فيهم التيار الصدري أقول ذلك وبملئ الفم".

وأضاف، "هذا، بدل كل المبادرات التي يسعى لها البعض بما فيهم الأمم المتحدة مشكورة. أنا على استعداد وخلال مدة أقصاها (٧٢) ساعة لتوقيع اتفاقية تتضمن ذلك ومن الآن".

وتابع الصدر: "لا أن يقال: إن تحقيق ذلك بعد الإنتخابات المقبلة، ولا أن يتحقق بطريقة دموية. وإذا لم يتحقق ذلك، فلا مجال للإصلاح.. وبالتالي فلا داعي لتدخلّي بما يجري مستقبلاً لا بتغريدة ولا بأي شيء آخر".

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