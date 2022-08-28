إشادة بالقضاء واستعداد لدعمه.. تفاصيل لقاء الكاظمي وزيدان - عاجل

السومرية نيوز – بغداد

التقى رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، برئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.



وقال المكتب الاعلامي لمجلس القضاء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أستقبل اليوم، في مبنى مجلس القضاء الأعلى، رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي".

وأضاف البيان، ان "الكاظمي اشاد باداء القضاء في مختلف الاختصاصات وابدى استعداد الحكومة لتقديم كل ما من شأنه دعم القضاة لتمكينهم من اداء واجبهم الوطني في أفضل الظروف".

وتابع ان "اللقاء حضر رئيس المحكمة الاتحادية جاسم محمد عبود ونائب رئيس المحكمة القاضي سمير عباس ونواب رئيس محكمة التمييز كلا من القضاة زيدون سعدون ونجم احمد وكاظم عباس وحسن فؤاد ورئيس الادعاء العام نجم عبد الله احمد ورئيس هيئة الاشراف القضائي ليث جبر".