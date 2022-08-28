صالح يؤكد للسفيرة الاسترالية التزام العراق بحماية البعثات الدبلوماسية

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الأخير استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، السفيرة الأسترالية لدى العراق بولا غانلي، حيث جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية المشتركة التي تجمع البلدين، وضرورة تعزيزها في مختلف المجالات وخصوصاً في المجال الاقتصادي والثقافي والتعاون الأمني وبما يحقق المصالح المتبادلة".وأكّد صالح، بحسب البيان "أهمية العلاقات المشتركة التي تجمع البلدين وضرورة رفع سقف التعاون الثنائي"، مشيراً إلى أن "الحادث الذي تعرّضت له عجلة دبلوماسية تابعة للسفارة الأسترالية في بغداد هو أمر مُدان ومستنكر".وأضاف، أن "القوات الأمنية العراقية ملتزمة بحماية أمن البعثات الدبلوماسية كجزء أساسي من مهامها".