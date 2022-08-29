الولائي بشأن اعتزال الحائري: عقله مشغول بالعراق

وقال الولائي في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، إن "الحائري في وجدان المقاومة هو الناصر والناصح والسند، تفرد بشدة وطأته، وتميز بتنمره في ذات الله، لم يهِن ولم يضعف ولم يتردد ولم يخشَ في الحق من أن ينحسر عدد مقلديه، فلينحسر، ما دام توفيق الله ورضاه بإتساع".وأضاف ان "عقله مشغولٌ بالعراق، قلبه معجونٌ بعلي والحسين، الحائري نفحة من نفحات آل محمد".يذكر أن المرجع الديني كاظم الحائري، قرر اعتزاله العمل الديني كمرجع بسبب المرض والتقدم في العمر، فيما أوصى بإطاعة مرجعية المرشد الإيراني علي خامنئي.