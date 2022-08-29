أبرز ردود الفعل الصدرية بعد اعتزال الصدر العمل السياسي

القيادي في التيار الصدري صباح الساعدي، علق اليوم الاثنين، على قرار زعيم التيار مقتدى الصدر، بالاعتزال من العمل السياسي.وقال الساعدي في تغريدة على تويتر تابعتها السومرية نيوز، إن "الشعب مصدر السلطات وله القول الفصل".من جانبه، علق رئيس الكتلة الصدرية المستقيلة، حسن العذاري، على قرار اعتزال الصدر من العمل السياسي.وقال العذاري عبر منصته الرسمية على تلغرام، "لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم"، مع نشر صورة تغريدة الصدر".إلى ذلك، أغلق وزير الصدر المعروف باسم صالح محمد العراقي، جميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد دقائق من اعتزال الصدر للعمل السياسي.وقبل قليل، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي، فيما وجه بعدم زج أسم التيار بالصراعات السياسية مطلقا.وبعد اعتزال الصدر، أصدر المكتب الخاص به، بيانا، وجه فيه بمنع التدخل في جميع الأمور السياسية والحكومية والإعلامية ورفع الشعارات والأعلام والهتافات السياسية واستخدام أي وسيلة إعلامية بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي باسم التيار الصدري".