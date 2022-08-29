الأمم المتحدة تدعو المتظاهرين إلى مغادرة المنطقة الخضراء

دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، اليوم الاثنين، المتظاهرين إلى مغادرة المنطقة الخضراء وسط بغداد.



وقالت يونامي في بيان، إنها "تدعو جميع المتظاهرين إلى مغادرة المنطقة وإخلاء المباني الحكومية، وتحث على أقصى درجات ضبط النفس".



