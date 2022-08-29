الكاظمي يوجه بفتح تحقيق عاجل بشأن أحداث المنطقة الخضراء

وجه رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي، الاثنين، بفتح تحقيق عاجل بشأن أحداث المنطقة الخضراء.
وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه بمنع استخدام الرصاص وإطلاق النار على المتظاهرين من أي طرف أمني، أو عسكري، أو مسلح منعاً باتاً، وشدد على التزام الوزارات، والهيئات، والأجهزة الأمنية والعسكرية بالعمل وفق السياقات والصلاحيات والضوابط الممنوحة لها".
وأكد الكاظمي أن "قواتنا الأمنية مسؤولة عن حماية المتظاهرين، وأن أي مخالفة للتعليمات الأمنية بهذا الصدد ستكون أمام المساءلة القانونية"، ووجه بـ"فتح تحقيق عاجل بشأن الأحداث في المنطقة الخضراء، ومصادر إطلاق النار، وتحديد المقصرين ومحاسبتهم وفق القانون.
ودعا الكاظمي المواطنين إلى "الالتزام بالتعليمات الأمنية، وقرار حظر التجوال".
وشهدت بغداد اليوم الاثنين، اقتحام متظاهرين القصور الرئاسية في بغداد بعد ساعات من إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي وغلق كافة المؤسسات.