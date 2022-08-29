السيسي يهاتف صالح ويؤكد دعم بلاده لأمن واستقرار العراق

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، خلال اتصال هاتفي مع نظيره العراقي برهم صالح دعم بلاده لأمن واستقرار وسلامة الشعب العراقي.

وقال مكتب صالح في بيان، "تلقى رئيس الجمهورية برهم صالح، مساء اليوم الاثنين اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي".



وأكد السيسي خلال الاتصال الهاتفي أن "القيادة المصرية تتابع باهتمام التطورات في العراق بحكم العلاقة الأخوية التي تجمع البلدين"، مؤكداً "دعم جمهورية مصر العربية لأمن واستقرار وسلامة الشعب العراقي".

وأشار إلى "العلاقة التاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين"، معرباً عن "أمله في تجاوز الأزمة السياسية عبر الحوار وبما يحقق الاستقرار والأمن والرخاء للعراقيين".



الى ذلك، عبّر الرئيس برهم صالح عن "شكره وتقديره إلى الرئيس السيسي لاهتمامه ومتابعته للوضع في البلد"، مشيراً إلى "الجهود القائمة لدعم مسارات الحوار والتلاقي"، منوهاً الى "عمق العلاقة الطيبة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وأهمية تعزيزها في مختلف المجالات وبما يحقق المصالح المشتركة".