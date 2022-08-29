الإعلام والاتصالات تدعو للابتعاد عن بث مواد "التحريض والكراهية"

دعت هيئة الإعلام والاتصالات، الاثنين، المؤسسات الإعلامية الى الابتعاد عن بث مواد قد تنطوي على التحريض والكراهية بين المواطنين.



كما دعت الهيئة في بيان لها الى "تجنب تداول او نشر الاخبار الكاذبة والشائعات وتوخي الدقة في نقل الاحداث". وأدناه نص البيان: