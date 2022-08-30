بعد قليل.. كلمة مرتقبة للصدر من الحنانة - عاجل

وقال اعلام التيار الصدري في بيان ورد للسومرية نيوز، "الى القنوات الاعلامية سيتم عقد مؤتمر صحفي للسيد مقتدى الصدر بعد قليل في الحنانة المباركة".وتجددت الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة في المنطقة الخضراء ومحيطها لليوم الثاني على التوالي داخل المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد صباح اليوم الثلاثاء.وشهدت بغداد الاثنين (29 آب 2022)، اقتحام متظاهرين القصور الرئاسية في بغداد بعد ساعات من إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي وغلق كافة المؤسسات، اندلعت بعده اشتباكات مسلحة وانفجارات داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة، أسفرت عن سقوط ضحايا.وتسببت أزمة سياسية مطولة أعقبت انتخابات تشرين الأول، ببقاء العراق بدون حكومة لأطول فترة متصلة على الإطلاق، كما أدت إلى اضطرابات جديدة بينما تكافح البلاد للتعافي من عقود من الصراع.