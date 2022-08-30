الصدر يوجه المتظاهرين بالانسحاب من الخضراء خلال ساعة واحدة

وقال الصدر في مؤتمر صحفي عقده في الحنانة، "أحزنني كثيراً ما يحدث في العراق"، مقدما اعتذاره إلى الشعب العراقي.وأضاف الصدر، ان "العراقي هو المتضرر الوحيد من ما يحدث"، مشيرا الى أن "الوطن الآن أسير للفساد والعنف".وتابع، "كنا نأمل أن تكون هناك احتجاجات سلمية لا بالسلاح"، لافتا الى أن "الثورة التي شابهها العنف فهي ليست ثورة".وأردف زعيم التيار الصدري، "أنا الآن انتقد ثورة التيار الصدري كما انتقدت ثورة تشرين عندما شابها العنف"، مستدركا "بدلوا عقولكم وانسحبوا بشكل كامل حتى من الاعتصام".ولفت الى أن "هناك ميليشيات وقحة ويجب أن لا يكون التيار وقحاً"، مردفا "لن اتدخل بأي سياسة من الآن فصاعداً وارجو عدم توجيه أي سؤال سياسي لي".وشهدت بغداد الاثنين (29 آب 2022)، اقتحام متظاهرين القصور الرئاسية في بغداد بعد ساعات من إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي وغلق كافة المؤسسات، اندلعت بعده اشتباكات مسلحة وانفجارات داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة، أسفرت عن سقوط ضحايا.