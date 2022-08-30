ملك الأردن يتصل بالكاظمي.. مناقشة جهود الحكومة في مواجهة التحديات

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "تلقى اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، إذ جرى التطرق إلى جهود الحكومة في مواجهة التحديات التي تشهدها الساحة العراقية".وعبر الملك عبدالله الثاني، وفق البيان، عن "تضامن الأردن مع الشعب العراقي الشقيق، مشيداً بدور الحكومة العراقية وإجراءاتها في التهدئة لاسيما مبادرة الكاظمي للوصول إلى حلول تضمن أمن العراق واستقراره".وأشار البيان، إلى أن الكاظمي ابدى "امتنانه للعاهل الأردني، ووقوف الأردن الشقيق إلى جانب الشعب العراقي في الأحداث الأخيرة، مجدداً أهمية تطوير العلاقات بين العراق والأردن بما يضمن تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين".