الزيدي: سياسة الإقصاء التي أرادتها كتلة "إنقاذ وطن" جلبت لنا الويلات

أكد الأمين العام لكتائب الامام علي شبل الزيدي، اليوم الأربعاء، أن سياسة الإقصاء التي أرادتها كتلة إنقاذ وطن، لم تنفع وجلبت لنا الويلات وانعكست بظلالها على الثقافة المجتمعية.