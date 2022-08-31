بايدن يؤكد دعم بلاده لعراق مستقل ويوجه دعوة للعراقيين

وقال مكتب رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي في بيان، إن الأخير "تلقى اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، بحث آخر مستجدات الأوضاع في العراق بعد الأحداث الأخيرة".وأعرب بايدن خلال الاتصال عن "دعم الولايات المتحدة لعراق مستقل وذي سيادة وعلى النحو المبين في اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق"، مشيداً بـ"دور رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وقيادته الحكيمة خلال تصاعد التوترات السياسية والأحداث الأمنية الأخيرة في البلاد"، بحسب البيان.وأعرب الرئيس الأمريكي عن "إشادته بأداء القوات الأمنية العراقية، فيما قدم تعازيه لأسر شهداء العراق".ودعا بايدن جميع القادة العراقيين إلى "الانخراط في حوار وطني؛ لوضع خارطة طريق من أجل الخروج من الانسداد الحالي بما يتوافق مع دستور العراق وقوانينه".وثمن بايدن وفقاً للبيان "جهود الكاظمي لتهدئة التوترات في المنطقة من خلال الحوار والدبلوماسية"، معرباً عن "دعمه الكامل لهذه الجهود".