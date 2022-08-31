الشابندر يشيد بدعوة العامري ويصفه بـ"النداء الحسيني"

اشاد السياسي المستقل عزت الشابندر، بدعوة رئيس تحالف الفتح هادي العامري، واصفاً إياها "النداء الحسيني".

وقال الشابندر في تغريدة على "تويتر"، "يومٌ أسود هذا الذي يُقتل فيه شيعة الحسين في أيام الحسين على يد أنصاره".

وأضاف "ندعم ونشيد بالنداء الحسيني الذي أطلقه الاخ العامري حيث ناشد جميع الفرقاء بالصمت وايقاف كل ما من شأنه تعميق الشرخ عسى أن تبرُد القلوب وتهدأ النفوس وتعود الى رشدها، ‏إن الله لطيف بعباده".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أصدر زعيم تحالف الفتح هادي العامري، بياناً دعا فيه القادة والقوى السياسية بمصاب الحسين عليه السلام ان يعلنوا الصمت السياسي والإعلامي ويعتمدوا خطابا معتدلا.