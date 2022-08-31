الحكيم يدعو الى بناء الدولة القوية العادلة

دعا رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الأربعاء، الى بناء الدولة القوية العادلة.

وقال الحكيم في كلمة له، "شهدنا خلال اليومين الماضيين أحداثا مؤسفة سالت خلالها دماء عزيزة".

وأضاف أن "النظر بعين الحكمة والحقيقة لما حصل يحتم علينا حث الخطى وتكثيف العمل من أجل بناء الدولة القوية العادلة التي كنا ولازلنا وسنبقى ننادي بها وندعو لتحقيقها انطلاقا من إيماننا العميق بأنها الضمانة الوحيدة لعدم تكرار ما حصل أو سيحصل من خطوب ومطبات تكلف شعبنا مزيدا من المحن والمآسي".

ولفت الحكيم الى أن "وطننا الحبيب يعيش تحدي الوجود وهو ما يتطلب تغليب لغة العقل والمنطق والحوار لما فيه مصلحة شعبنا وتغليبها على كل المصالح الفئوية والحزبية الضيقة".