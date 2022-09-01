فرنسا تؤكد حرصها على أمن واستقرار العراق

وقالت رئاسة الجمهورية العراقية في بيان، "استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، في قصر السلام ببغداد، السفير الفرنسي لدى العراق إريك شوفالييه".وجرى، خلال اللقاء، "بحث العلاقات الثنائية المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، والتأكيد على التعاون في مختلف التحديات العالمية خصوصاً مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والتعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والثقافي وحماية البيئة ومواجهة أزمة التغير المناخي".وأكّد شوفالييه بحسب البيان "حرص بلاده على أمن واستقرار العراق وسلامة شعبه، ودعم مسار الحوار والتلاقي لمعالجة المسائل السياسية في البلد وتُحقق التقدم والتنمية للعراق".