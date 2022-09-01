مقرب من الصدر يقدم مقترحات للكاظمي بينها تغيير الفياض

قدم مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، مقترحات عدة الى رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي منها تغيير رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.

وقال صالح محمد العراقي في بيان، "نقترح على قائد القوات المـسلحة وذلك حفاظاً على هيبة الدولة وإنهاء تواجد المليشــيات في الأماكن الحساسة في الدولة".

وأضاف أن "المقترحات هي تغيير مسؤول الحــشـد: (فالح الفياض) وذلك للأسباب التالية، إنه متحزّب ورئيس كتلة، وهذا ما يسيس الحــشـد المــجاهــد ولا يمتلك شخصية قوية بل ولا يمتلك ذهنية عــسكــرية وعموماً فإنه غير مؤهل لهذا المنصب".

كما اقترح العراقي "إستصدار أمر حازم وشديد، بحلّ الفــصائــل التي تدّعي المــقاومــة وهي تــقتــل أبناء الشعب، وإخراج جميع الفصــائــل بل والحــشــد الشـعبي من المنطقة الخضراء، ومسكها من قبل القوات الأمنية الوطنية البطلة".

وأضاف أن "بقاءهم فيه خطورة أمنية على نفس قائد القوات المسـلحة فضلاً عن باقي المؤسسات ولا سيما القضاء والضغط عليه".

واقترح كذلك "إبعاد الحــشـد الشـعبي عن السيطرات والمنافذ الحدودية حفاظاً على سمعة المجــاهدين الأخيار، فهناك من يتعمّد تشويه سمعتهم من خلال استعمال العــنف والتجارة والتهريب وغير ذلك".

واقترح أيضاً "دعم المــجاهــدين في المناطق المحررة، فإن بعضهم يعاني من التهميش وعدم الاعتناء من الناحية العـسكرية والأمنية واللوجستية، ويفتقدون الى أبسط المقومات".