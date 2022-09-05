الصدر: استمروا على الإصلاح ولن يحكم فينا (ابن الدعي) كائناً من كان

السومرية نيوز – سياسة

أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، الاستمرار على الإصلاح.



وقال الصدر في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، "استمروا على الإصلاح مهما حدث.. فأنا وأصحابي لا شرقيون ولا غربيون.. ولن يحكم فينا (ابن الدعي) كائناً من كان".

نص التغريدة ادناه: