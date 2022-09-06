مجلس الوزراء يعقد جلسته برئاسة الكاظمي

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي.

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي".