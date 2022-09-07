المحكمة الاتحادية تؤجل النظر بكافة الدعاوى باستثناء دعوى حل البرلمان - عاجل

وقال مصدر قضائي لـ السومرية نيوز، إن "المحكمة الاتحادية، قررت تأجيل النظر بكافة الدعاوى باستثناء دعوى حل البرلمان".وتتناول فحوى الدعوى التي قدمتها الكتلة الصدرية، اتهامات بالإخفاق في انتخاب رئيس للجمهورية والتجاوز على التوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة.