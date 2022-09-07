مغلقة منذ 31 سنة.. دولة أوروبية تعيد فتح سفارتها في بغداد

وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تأكيداً لشراكات العراق، وإنتهاجاً لرؤية مؤداها المزيد من الانفتاح وتعزيز التعاون، وتتويجاً لجهود متتابعة من وزارة الخارجيّة، قررت النمسا إعادة إفتتاح سفارتها في بغداد إعتباراً من شهر أيلول الحاليّ 2022".وبينت، أن "الهدف من إعادة تواجدها الدبلوماسي في بغداد نابع من عزم النمسا على الارتقاء بالعلاقات الثنائيَّة الطويلة والممتازة بين البلدين الصديقين".وغادر دبلوماسيون غربيون، بمن فيهم السفير النمساوي، بغداد في يناير/ كانون الثاني عام 1991. وفي عام 2001، أشارت وزارة الخارجية النمساوية إلى أن السفارة في العراق "لم تغلق رسمياً قط".منذ ذلك الحين، أعيد فتح مكتب الممثل التجاري النمساوي في بغداد، فيما عمل الممثل التجاري أيضا كمستشار تجاري في السفارة النمساوية.