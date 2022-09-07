العراق رئيساً لاجتماع الدول الأطراف في اتفاقيّة حظر الذخائر العنقوديّة

وقال متحدث الوزارة أحمد الصحاف، لـ السومرية نيوز، إن "العراق تسلم رئاسة إجتماع الدول الأطراف الحاديّ عشر لإتفاقيّة حظر الذخائر العنقوديّة (CCM) إذ ستستمر رئاسة العراق لغاية 2023/9/14".وأشار إلى أن "ذلك جاء بعد إنتخاب ممثل العراق الدائم لدى مكتب الأمم في جنيف السفير عبدالكريم هاشم مصطفى خلال أعمال إجتماع الدول الأطراف العاشر لإتفاقيّة حظر الذخائر العنقوديّة (CCM) المُنعقد في مقر الأمم المتحدة في جنيف للمدُة 8/30 - 2022/9/2"، مبينة أن "هذا الترشيح هو تعبير عن التزام الحكومة العراقيَّة والجهات الوطنيّة المعنيّة في تنفيذ بنود وأحكام الإتفاقيّة".وأوضح، أن "العراق انضم إلى إتفاقيّة حظر الذخائر العنقوديّة في عام 2013، ويبلغ عدد الدول الأعضاء في الإتفاقية حالياً 110 دولة عضو. كما عمل العراق منذ إنضمامه للإتفاقيّة بشكل وثيق مع الدول الأطراف والمنظمات الدوليَّة والمنظمات غير الحكوميّة، لتنفيذ التزاماته بموجب أحكام الإتفاقيّة لتطهير كافة الأراضيّ العراقيَّة من مُخلفات الذخائر العنقوديّة".