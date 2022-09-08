العراق والولايات المتحدة يبحثان الامن الإقليمي ومكافحة الارهاب

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استقبل رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، قائد القيادة المركزية الأمريكية الوسطى الجنرال مايكل كوريلا، والوفد المرافق له".وأضاف انه "جرى خلال اللقاء التباحث في تطورات الأوضاع في العراق والمنطقة، ومناقشة القضايا والملفات المشتركة فيما يخص الأمن الإقليمي، وجهود مكافحة الإرهاب".وأشار المكتب الى ان "اللقاء بحث آفاق التعاون الثنائي، والتطلع إلى تطويره في المجالات الأمنية، والعسكرية المختلفة ولاسيما التدريب، وتقديم المشورة، وتعزيز الخبرات الأمنية، وبما يسهم في رفع قدرات القوات العسكرية العراقية لمواجهة التحديات الأمنية".